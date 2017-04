Die Nominierung von Kanzleramtschef Altmaier zum Wahlkampfkoordinator der CDU ist auf Unmut bei SPD und FDP gestoßen.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD, Stegner, sagte der "Bild"-Zeitung, zentrale Wahlkampfleitung und Führung des Kanzleramts müssten strikt getrennt bleiben.

FDP-Vize Kubicki forderte Altmaier auf, als Kanzleramtschef zurückzutreten. Die Verquickung von Regierungsamt und parteipolitischer Betätigung, insbesondere in Wahlkampfzeiten, sei eklatant verfassungswidrig. CSU-Generalsekretär Scheuer begrüßte dagegen die Personalie. Er sagte ebenfalls in der "Bild"-Zeitung, für diese Mega-Herausforderung brauche man alle mit an Bord. - CDU-Generalsekretär Tauber hatte gestern nach einer Sitzung der Parteigremien in Berlin mitgeteilt, dass Altmaier federführend das CDU-Wahlprogramm schreiben werde.