Am erdfernsten Punkt Superkleiner Vollmond

In den letzten Jahren war in den Medien häufiger von einem Supermond die Rede, der besonders groß und hell am irdischen Himmel leuchtete. Obwohl mitunter unnötig übertrieben, ließen solche Berichte erkennen, dass der Abstand zwischen Mond und Erde offenbar nicht konstant ist.

Von Hermann-Michael Hahn