Am Mikrofon Adrien Boisseau und Raphaël Merlin vom Quatuor Ebène

Hochgelobt, vielfach ausgezeichnet: Das Quatuor Ebène gehört zu den führenden Streichquartetten der Welt. Es präsentiert das klassische Kernrepertoire – zugleich sorgen seine Ausflüge in andere stilistische Gefilde regelmäßig für Aufsehen. So hat das Quartett mit der Jazzsängerin Stacey Kent zusammengearbeitet. Das Album "Fiction" ist mit Popsongs bestückt. Klassik-Pop-etc. also im wahrsten Sinne des Wortes.