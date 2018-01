Feliks Thielemann und Mathias Schwarz, das sind die beiden Musiker aus Halle an der Saale, die sich hinter dem Künstlernamen Super Flu verbergen. Vor 14 Jahren kreuzten sich ihre Wege und seitdem sind sie als Duo unterwegs. Als DJ-Produzenten-Komponisten-Duo, das in den Jahren mit seinem unverwechselbaren Sound ein fester Bestandteil der Technoszene geworden ist. Inzwischen sind beide weltweit tätig. Man ist in Clubs genauso präsent wie auf heimischen Festivals, wie etwa im angesagten New Yorker Output-Club oder beim deutschen Fusion Festival nahe dem Müritzsee.

Eine Prise Klassik

Mit den Dortmunder Philharmonikern und dem Nationaltheater-Orchester Mannheim führte Super Flu eigene Werke mit einer Mischung von elektronischen Klängen und sinfonischer Musik auf und holte so erstmals sein Publikum auch in den Konzertsaal.

Musik-Laufplan

Titel: On reflection

Länge: 03:39

Interpret: Matthew Herbert

Komponist: Matthew Herbert

Titel: Desire

Länge: 04:19

Solist: Moodymann

Komponist: José James

Titel: mygut

Länge: 04:23

Solist: Ponybande (Vocals)

Solist: Roland M. Dill Rhodes

Solist: Feliks Thielemann Rhodes

Komponist: Feliks Thielemann, Mathias Schwarz

Titel: Supersticious Ladybaby

Länge: 01:22

Interpret: Rocko Schamoni

Komponist: Rocko Schamoni, Lieven Brunckhorst, Jonas Landerschier, Nikolaus Brüchert, Matthias Strzoda, Johannes Brachtendorf

Plattentitel: Geld ist eine Droge

Titel: Walk music four

Länge: 05:28

Orchester: Tokio Secret Orchestra

Dirigent: Emi Akiyama

Komponist: Henrik Schwarz

Titel: Pnom Gobal

Länge: 05:15

Solist: Gabor Schablitzki

Komponist: Gabor Schablitzki

Titel: Ausruhen

Länge: 03:51

Interpret: Andreas Dorau

Komponist: Andreas Dorau, Tim Lorenz

Plattentitel: Todesmelodien

Titel: Tipsy Cat

Länge: 02:40

Solist: Bill Wells

Ensemble: OTTO

Komponist: Bill Wells

Titel: Birds of a feather

Länge: 04:34

Interpret: Mocky

Komponist: Dominic "Mocky" Salole

Plattentitel: Saskamodie