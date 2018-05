2007 gründeten die Brüder in Köln das Schumann Quartett, heute gehört es zu den besten Streichquartetten weltweit - obwohl die Musiker erst zwischen 30 und 35 Jahre alt sind. Ihr Können verdanken sie auch Lehrern wie Günter Pichler vom Alban Berg Quartett. Bratschistin ist seit 2012 die aus Tallinn stammende Liisa Randalu. Die CDs des Schumann Quartetts wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet. "So wirklich entwickelt sich ein Werk aber nur live", sind die Musiker überzeugt. "Spätestens auf der Bühne fällt jede Imitation weg, man wird automatisch ehrlich zu sich selbst. Dann kann man in der Musik eine Verbindung mit dem Publikum herstellen, kommunizieren", sagen vier, die sich blind verstehen und musikalisch in die Extreme gehen. Mit einem Klang, der von innen her leuchtet.

Musik-Laufplan

Titel: aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello e-Moll, 3. Satz: Prestissimo

Länge: 03:07

Ensemble: Schumann Quartett

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: Ars Produktion

Best.-Nr: 38156

Titel: aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr 12 Es-Dur, op 127, Adagio, ma non troppo e molto cantabile. Andante con moto. Adagio molto espressivo

Länge: 05:11

Ensemble: Alban Berg Quartett

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 7545872

Titel: Rignana

Länge: 03:08

Interpret: Kristjan Randalu

Komponist: Kristjan Randalu

Label: JAZZ'n'ARTS

Best.-Nr: JnA 4209

Plattentitel: Desde Manhatten

Titel: Don't stop me now

Länge: 03:26

Interpret: Queen

Komponist: Freddie Mercury

Label: Hollywood Records USA

Best.-Nr: 162360-2

Plattentitel: Greatest hits I, II & III - The platinum collection

Titel: In einem kühlen Grunde

Länge: 02:54

Interpret: Comedian Harmonists

Komponist: Johann Ludwig Friedrich Glück

Label: Delta

Best.-Nr: 13817

Plattentitel: Muss i denn zum Städtele hinaus

Titel: Come as you are

Länge: 03:39

Interpret: Nirvana

Komponist: Kurt Cobain

Label: Geffen

Best.-Nr: 493523-2

Plattentitel: Nirvana

Titel: Nocturne für Klavier Nr. 20 cis-Moll, op. posth. (KK IVa Nr. 16)

Länge: 04:08

Solist: Menahem Pressler (Klavier)

Komponist: Frédéric Chopin

Label: BIS

Titel: All the small things

Länge: 02:51

Interpret: Blink 182

Komponist: Mark Allan Hoppus, Tom DeLonge

Label: Geffen

Best.-Nr: 9887097

Plattentitel: Greatest hits (Ltd. edition)

Titel: Inochi No Kioku

Länge: 03:02

Interpret: Kazumi Nikaido (Gesang)

Komponist: Joe Hisaishi

Label: Avex Marketing

Best.-Nr: YCCW-30032

Plattentitel: Die Legende der Prinzessin Kaguya

Titel: Fratres. Dreistimmige Musik für alte und neue Instrumente. Bearbeitet für 2 Violinen, Viola und Violoncello

Länge: 05:00

Ensemble: Schumann Quartett

Komponist: Arvo Pärt

Label: BERLIN Classics

Best.-Nr: 0300836BC