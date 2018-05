Am Mikrofon Der Cellist Jan Vogler

Jan Vogler ist auf der Suche nach positiver Energie. Er findet sie in Bachs Werk genauso wie in US-amerikanischer Filmmusik. Oder in der Zusammenarbeit mit Bill Murray, den er im Flieger nach New York kennenlernte.

