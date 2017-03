Am Mikrofon Der Countertenor Philippe Jaroussky

Der "Strahlengott unter den Countertenören" - Philippe Jaroussky nimmt in seinem Fach eine herausragende Rolle ein. Er singt außerordentlich schön und technisch perfekt, sein Repertoire ist enorm vielfältig. Am Mikrofon bei "Klassik-Pop-et cetera" verwandelt sich die hohe samtene Stimme des Countertenors in eine angenehm tiefe.