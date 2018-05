Als Siebenjähriger kam der gebürtige Ungar 1956 nach Österreich. Stefan Soltész sang bei den Wiener Sängerknaben und studierte später an der Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst Komposition und Klavier sowie Dirigieren bei Hans Swarowsky. Seine Karriere nahm Fahrt auf, als er 1971 Kapellmeister am Theater an der Wien wurde. Daraufhin folgten Engagements an der Wiener Staatsoper sowie Assistenzen bei den Salzburger Festspielen bei Karl Böhm, Christoph Dohnányi und Herbert von Karajan.

Erfolgsjahr 2008

Nach Stationen in Hamburg, Berlin, Braunschweig und Antwerpen zog der Dirigent 1997 ins Ruhrgebiet. Dort leitete Stefan Soltész bis 2013 als Generalmusikdirektor und Intendant die Essener Philharmoniker und das Aalto-Musiktheater. Die Kritiker der Fachzeitschrift Opernwelt wählten die Essener 2008 sowohl zum Opernhaus als auch zum Orchester des Jahres. Heute lebt Stefan Soltész in Berlin und hält den Taktstock auch mit 69 Jahren noch fest in der Hand, in den kommenden Monaten dirigiert er beispielsweise an der Komischen Oper in Berlin, der Semperoper in Dresden und der Opéra des Nations in Genf.

Musik-Laufplan

Titel: Ouverture

Länge: 03:13

Interpret: Pete Townshend

Komponist: Pete Townshend

Label: Ode

Best.-Nr: ODECD 1972

Plattentitel: Tommy

Titel: Ballade für Klavier Nr. 1 g-Moll, op. 23

Länge: 07:54

Solist: Friedrich Gulda (1930-2000)(Klavier)

Komponist: Frédéric Chopin

Label: DOCUMENTS

Best.-Nr: 233021 / D

Titel: aus: Die Ägyptische Helena, op. 75, Zweite Brautnacht! Zaubernacht, überlange Zaubernacht! Monolog der Helena (2.Akt)

Länge: 04:47

Solist: Leontyne Price (Sopran)

Orchester: Boston Symphony Orchestra

Dirigent: Erich Leinsdorf

Komponist: Richard Strauss

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 4083

Titel: aus: Rienzi, Allmächt'ger Vater blick herab (5.Akt)

Länge: 05:09

Solist: Max Lorenz (Rienzi)

Orchester: Orchester der Staatsoper Berlin

Dirigent: Johannes Schüler

Komponist: Richard Wagner

Label: BASF

Best.-Nr: 2222120-2

Titel: aus: Symphonische Stücke für Sopran und Orchester,

(5) Variationen

Länge: 03:06

Orchester: Essener Philharmoniker

Dirigent: Stefan Soltesz

Komponist: Alban Berg

Label: CYBELE

Best.-Nr: CYB860801

Titel: Over the rainbow

Länge: 02:40

Interpret: Judy Garland

Komponist: Edgar Yipsel Harburg, Harold Arlen

Label: Emi

Best.-Nr: 7958562

Plattentitel: The great MGM stars - Judy Garland

Titel: Die Csárdásfürstin: Duett Stasi, Boni

Länge: 02:55

Interpret: Rudolf Fernau

Komponist: Emmerich Kálmán

Label: Eurodisc

Best.-Nr: 258 362

Plattentitel: Emmerich Kálmán - Die Csárdásfürstin

Titel: aus: Sinfonie Nr. 6 a-Moll,

1. Satz: Allegro energico ma non troppo (Ausschnitt)

Länge: 06:40

Orchester: Cleveland Orchester

Dirigent: George Szell

Komponist: Gustav Mahler

Label: CBS

Best.-Nr: S 73048( SD 77272)