Marc Bouchkov wurde 1991 in Montpellier geboren und wuchs als Spross einer Violinisten-Familie in Frankreich auf. Er hat ukrainische Wurzeln, ist Belgier und lebt in Deutschland.

Popstar oder Geigenvirtuose?

Mit fünf Jahren begann er sein Instrument zu lernen, interessierte sich aber auch für die E-Gitarre und spielte in einer Rockband mit der festen Absicht, ein Star zu werden, bis er merkte, dass er sich ohne Geige unvollkommen fühlte. Marc Bouchkov konzertierte u.a. mit dem NDR-Sinfonieorchester, dem Orchestre Philharmonique Royal de Liège und dem Moscow Philharmonic Orchestra und beeindruckt auch mit seinem vielseitigen kammermusikalischen Wirken. Außerdem unterrichtet er an der Kronberg Academy im Taunus, wo er zudem studiert hat.

Radiopremiere auf Deutsch

Marc Bouchkov mag alle Musikgenres. Und er schwärmt für klassische Virtuosen wie Menahem Pressler und Jascha Heifetz ebenso wie für die Musik von Jimi Hendrix und Eminem. Als Gastmoderator von 'Klassik-Pop-et cetera' moderiert er zum ersten Mal auf Deutsch.