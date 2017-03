Als Gastmoderator in "Klassik-Pop-et cetera" berichtet Sven Faller auch von seinen prägenden Erfahrungen in New York. Er hat dort bis 1997 am Mannes College Of Music studiert. Anschließend machte er sich in den USA einen Namen als Komponist und Arrangeur.

Rückkehr nach Europa

In seiner Laufbahn begleitete er Charly Mariano, Jane Monheit, Bobby Watson und viele andere mehr. 2000 kam er aus New York zurück und arbeitete einige Jahre mit Konstantin Wecker zusammen. Er tritt als Solist auf und im Duo "Le Bang Bang". Neben der Sängerin Stefanie Boltz spielt er sein Instrument, den Kontrabass, und liefert sehr eigenständige Versionen von musikalischen Klassikern aus verschiedenen Genres.