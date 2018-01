Seit mehr als zwanzig Jahren moderiert Ralph Caspers erfolgreich Sendungen wie "Wissen macht Ah!", "Quarks & Caspers" und die "Sendung mit der Maus". In "Du bist kein Werwolf" erfahren Jugendliche alles, was sie schon immer über das "Leben in der Pubertät" wissen wollten. 2012 wurde das Format, das Ralph Caspers mitentwickelt hat und im Kinderkanal von ARD und ZDF moderiert, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Interesse an ungewöhnlichen Themen

Ralph Casper wurde auf Borneo geboren, da seine Eltern Anfang der Siebziger dort für eine Hilfsorganisation Affen aufzogen. Danach lebte er unter anderem in Berlin-Spandau, in Venezuela, am Amazonas und in Köln, wo er auch heute wohnt. Außerdem studierte er in der Rheinmetropole Film und Fernsehen und drehte unter anderem einen Film übers Pickelausdrücken.

Offenheit im Beruf

Über seine Berufswahl als Moderator, Drehbuchautor und Schauspieler sagt der 46-Jährige, er habe nie einen Plan gehabt. Darum sei er für vieles offen gewesen. Sein Ratschlag für beruflichen Erfolg: Viel ausprobieren bis man weiß, was man gut kann und keine Angst vor Fehlern haben.

Musik-Laufplan

Titel: Philosophy

Länge: 04:29

Interpret: Ben Folds Five

Komponist: Ben Folds

Label: ALTERNATION RECORDS

Best.-Nr: IRS845.260

Plattentitel: Ben Folds Five

Titel: Die Hexe Schrumpeldei

Länge: 00:22

Komponist: Bert Brac

Label: Europa

Best.-Nr: 1150642

Titel: Kasperle und Seppl

Länge: 00:11

Komponist: Bert Brac

Label: Europa

Best.-Nr: E272

Titel: Die fünf Freunde

Länge: 01:01

Komponist: Bert Brac

Label: Europa

Titel: Die drei ???

Länge: 01:01

Komponist: Bert Brac

Label: Europa

Titel: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 b-Moll, op. 23,

1. Satz: Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito

Länge: 03:45

Solist: Martha Argerich (Klavier)

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Peter Tschaikowsky

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4794152

Titel: Ungarischer Tanz Nr.5 g-Moll

Länge: 02:28

Interpret: "C64"

Komponist: Johannes Brahms

Label: Ariola soft

Best.-Nr: AS 12017

Titel: Lime Jelly Grass

Länge: 02:31

Interpret: Renaldo and the loaf

Komponist: Renaldo and the loaf

Label: T.E.C Tones

Best.-Nr: Tones 90802

Plattentitel: Songs for swinging larvae

Titel: Straight edge

Länge: 00:44

Interpret: Minor Threat

Komponist: Minor Threat

Label: Dischord Records

Plattentitel: Complete Discography

Titel: Die wunderbare Welt der Welt

Länge: 02:39

Interpret: Shary und Ralph

Komponist: Shary und Ralph

Label: Karussell

Best.-Nr: 00602537273546

Plattentitel: Die wunderbare Welt der Welt

Titel: One wild moment

Länge: 04:28

Interpret: The Pastels

Komponist: Stereolab

Label: Domino Records

Best.-Nr: 5061372

Plattentitel: Illuminati

Titel: No sleep till Brooklyn

Länge: 02:57

Interpret: Beastie Boys

Komponist: Adam "Adrock" Horovitz, Michael "Mike D" Diamond, Adam "MCA" Yauch, Rick Rubin

Label: DEF JAM

Best.-Nr: 981332-0

Plattentitel: Licensed to ill (sound & vision)

Titel: What it's all about

Länge: 02:35

Interpret: Girl Talk

Komponist: Gregg Gillis

Label: ILLEGAL ART

Plattentitel: Feed the animals

Titel: My first mine

Länge: 01:47

Interpret: Pavement

Komponist: Pavement

Label: DRAG CITY

Plattentitel: Westing by musket and sextant