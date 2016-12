Seine Virtuosität ist atemberaubend, die Interpretationen sind unkonventionell, die Tempi frei gewählt, von den Registerkombinationen ganz zu schweigen. Konservative Kirchenmusiker zucken bei seinen Auftritten regelmäßig zusammen, aber Cameron Carpenter überzeugt sein Publikum, das mit ihm einen frischen Blick auf die Musik vom Barock bis in die Gegenwart werfen kann.

Eigene Orgel im Gepäck

Im Jahr 2014 ließ der US-amerikanische Organist nach seinen Vorstellungen die International Touring Organ bauen, ein digitales Instrument, das seine technischen und musikalischen Vorstellungen erfüllt und ihn auf seinen Tourneen rund um den Globus begleitet.

"All you need is Bach"

Carpenters CD "If You Could Read My Mind" wurde mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet, seine Neuerscheinung "All you need is Bach" wurde nicht nur in Klassikkreisen begeistert aufgenommen, sondern auch im Rockmagazin "Rolling Stone" besprochen.