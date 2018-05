Mit vier Jahren entdeckte Joseph Moog, Sohn zweier Musiker, seine Liebe zum Klavier. Als Zwölfjähriger debütierte der gebürtige Pfälzer in Rio de Janeiro. Heute, mit 30 Jahren, zählt der zweifache Preisträger des International Classical Music Award zu den erfolgreichen Pianisten seiner Generation.

Der Schatzgräber

Der junge Interpret ist regelmäßig zu Gast in Musikzentren wie dem Mariinsky Theater Auditorium in St. Petersburg, der Stuttgarter Liederhalle, der Royal Albert Hall London oder dem Concertgebouw Amsterdam. Seine Soloabende fallen immer wieder durch eine ungewöhnliche Stückwahl auf. Im April dieses Jahres beispielsweise spielt er in der Warschauer Philharmonie das äußerst selten gehörte Klavierkonzert des polnischen Komponisten Jerzy Gablenz. So schwärmen die Kritiker von ihm als einem Schatzgräber mit überirdischer Klaviertechnik.

Musik-Laufplan

Titel: 3. Satz: Scherzo. Vivace - Ancora più presto

aus: Konzert für Klavier und Orchester E-Dur, op. 59

Länge: 06:22

Solist: Joseph Moog (Klavier)

Orchester: Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Dirigent: Nicholas Milton

Komponist: Moritz Moszkowski

Label: Onyx Classics

Best.-Nr: 4144

Titel: Tritsch-tratsch Polka. Transkription für Klavier

Länge: 03:24

Solist: György Cziffra (1921-1994)(Klavier)

Komponist: Johann Strauß Sohn

Label: IMD Music Distributing S.A.

Best.-Nr: ANDRCD 5088

Titel: 2. Satz: Adagio

aus: Konzert für Violoncello und Orchester B-Dur, Wq 171

Länge: 07:00

Solist: Julian Steckel (1982-)(Violoncello)

Orchester: Stuttgarter Kammerorchester

Dirigent: Susanne von Gutzeit

Komponist: Carl Philipp Emanuel Bach

Label: PROFIL edition günter hänssler

Best.-Nr: CD HC15045

Titel: All the things you are

Länge: 04:06

Interpret: Joe Pass

Komponist: Jerome Kern

Label: Pablo

Best.-Nr: 2310974-2

Plattentitel: Meditation

Titel: Cherry jam

Länge: 05:10

Interpret: Hermeto Pascoal

Komponist: Hermeto Pascoal

Label: RHINO

Best.-Nr: 8122737522

Plattentitel: Slaves mass

Titel: Adagio - Allegro spiritoso (1)

aus: Sinfonie Nr. 36 C-Dur, KV 425

Länge: 10:06

Orchester: Danish National Chamber Orchestra

Dirigent: Adam Fischer

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Kein Label angegeben

Best.-Nr: 6.220546

Titel: Missing you now

Länge: 04:33

Interpret: Michael Bolton

Komponist: Michael Bolton, Walter Afanasieff, Diane Warren

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 467812-2

Plattentitel: Time, love & tenderness