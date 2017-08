Am Mikrofon Der Schauspieler, Regisseur und Intendant Johan Simons

Der Niederländer Johan Simons ist ein Mann mit Mission: "Ich will die Menschen aus voller Seele davon überzeugen, dass Theater viel wert ist." Dafür tritt er selbst mit 72 Jahren noch einen neuen Job an oder moderiert fidel am Dlf-Mikrofon.