"Da war das Land und das Bier und da waren diese Schallplatten", so beschreibt Norbert Niemann die Stimmung seiner Jugend in der niederbayerischen Provinz.

Musik- und Literaturwissenschaftler

Eigentlich wollte der 1961 geborene Schriftsteller Jazz-Gitarrist werden. Als Sänger, Texter und Instrumentalist der New Wave Band Diebe der Nacht bespielte er Bühnen in und um Regensburg, bevor er Mitte der Achtzigerjahre in München Musik- und Literaturwissenschaften studierte. 1997 wurde er für einen Auszug aus seinem Debütroman "Wie man’s nimmt" mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, der erste Preis von vielen, die Norbert Niemann bisher erhalten hat.

Präsentiert Meilensteine aus Klassik- und Rockgeschichte

Musik und Literatur sind in seinem Leben und Werk untrennbar miteinander verbunden. Bei "Klassik-Pop-et cetera" präsentiert der leidenschaftliche Erzähler Norbert Niemann seine Lieblingsstücke von Captain Beefheart bis Bruckner.