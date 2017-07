Schubert, Schumann und Mozart – der Schriftsteller Peter Härtling hat über sie geschrieben, über ihre Musik, vor allem aber über die Menschen. Denn für sie interessierte sich der 1933 in Chemnitz geborene Autor: für die Menschen und ihre Geschichten.

Sensibler Umgang mit der eigenen Geschichte

In seinen Kinderbüchern näherte sich Peter Härtling vor allem schwierigen Themen an: ‚Der Hirbel’ ist ein geistig behinderter Junge, ‚Ben und Anna’ erleben eine schwierige Liebe zwischen den Kulturen, in ‚Oma’ geht es um Alter und Tod. Härtling selbst verlor als Kind beide Eltern und erlebte die Flucht aus Mähren über Niederösterreich ins schwäbische Nürtingen. Dort hatte er als verwaistes Flüchtlingskind einen schweren Stand. In seinen Romanen und Gedichten verarbeitete Peter Härtling seine Vergangenheit, wandte sich aber auch der neuen Heimat Württemberg zu – sowohl literarisch als auch mit umweltpolitischem Engagement.

Peter Härtling ist vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass können Sie an dieser Stelle seine Gastmoderation für Klassik-Pop-et cetera nachhören. Die Sendung wurde im Jahr 2011 ausgestrahlt.