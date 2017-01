Seine jungen Jahre verbrachte der Sohn eines Universitätsdozenten und einer Philosophin reisend: John von Düffel lebte in Irland und den USA, er machte in Oldenburg sein Abitur und studierte Philosophie und Volkswirtschaft in Schottland und Freiburg. Promoviert war er mit 23 Jahren mit einer Abhandlung zur Erkenntnistheorie.

Vom Kritiker zum Dramaturgen

John von Düffel arbeitete als Film- und Theaterkritiker, ehe er als Dramaturg in Stendal, Oldenburg, Basel und Bonn wirkte. Als besonders wichtig bezeichnet er seine Zeit mit Ulrich Khuon am Thalia Theater Hamburg. Seit 2009 ist John von Düffel Dramaturg am Deutschen Theater Berlin.

Die Kritik feierte seine politisch motivierten Stücke wie auch die Literatur-Adaptionen beispielsweise der Romane von Thomas Mann.

Auch als Schriftsteller erfolgreich

Sein erster Roman "Vom Wasser" wurde mit dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Weitere Romane folgten, "Beste Jahre" stand 2007 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.