Am Mikrofon Der Wüstenfotograf und Autor Michael Martin

Mit 17 fuhr Michael Martin zum ersten Mal mit dem Motorrad von Bayern bis an den Rand der Sahara im Süden Marokkos. Seitdem lässt ihn die Wüste nicht mehr los. Am Mikrofon des Deutschlandfunk gewährt der Wüstenfotograf und leidenschaftliche Erzähler faszinierende Einblicke in seine Abenteuer und seine musikalische Biografie.