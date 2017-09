Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung sieben Tage nachhören.

Die Kantorentochter wurde 1959 in der DDR geboren. Ihr Interesse für "Alte Musik" erwachte erst nach dem Klavierstudium in Ostberlin. Über das Basso continuo-Spielen in Passionen und Oratorien kam sie zum Cembalo und begann sich in den Achtzigerjahren intensiv mit der historischen Aufführungspraxis zu beschäftigen. Ihre Konzertreisen als Solistin und Ensemblemusikerin führten sie noch zu DDR-Zeiten auch in den Westen.

ECHO Klassik für Bach-Söhne-Einspielung

Für ihre Einspielung von Cembalokonzerten der Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann und Johann Christian erhielt sie 1999 den ECHO Klassik. 2005 wurde sie für die Einspielung aller Solo-Clavierwerke von Joseph Haydn auf fünf historischen Tasteninstrumenten mit dem Diapason d’Or, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und einem weiteren ECHO ausgezeichnet.

Zusammenarbeit mit renommierten Ensembles

Christine Schornsheim ist Professorin für historische Tasteninstrumente an der Hochschule für Musik und Theater München und leitet das dort ansässige Institut für historische Aufführungspraxis. Als Musikerin war und ist sie eng mit der Berliner Barock-Compagney, dem Freiburger Barockorchester und der Akademie für Alte Musik Berlin verbunden.