Olivia Trummer, geboren 1985 in Stuttgart, studierte Jazzpiano und klassisches Klavier an der Musikhochschule ihrer Heimatstadt. Danach ging die Jazzsängerin nach New York, studierte weiter an der Manhattan School of Music und schloss mit Auszeichnung ab.

Schon während des Studiums komponierte sie Schauspiel- und Filmmusik und hatte auch damit großen Erfolg. Mit ihrem Trio spielt sie eigene Jazzsongs sowie Bearbeitungen klassischer Werke.

Auftritte in der Carnegie Hall

Olivia Trummer ist regelmäßig zu Gast bei den renommiertesten Jazzfestivals, trat bereits in der New Yorker Carnegie Hall auf, in der Liederhalle Stuttgart oder auf Schloss Elmau.

Auf der Bestenliste zm Preis der deutschen Schallplattenkritik

Mit ihrem Trio hat Olivia Trummer sechs Alben aufgenommen, "Westwind" schaffte es sofort auf die Bestenliste für den Preis der deutschen Schallplattenkritik. In ihrem Album "Fly Now" reflektierte sie ihre musikalischen Erfahrungen in New York, und ihre aktuelle CD "CLASSICAL TO JAZZ ONE" sucht eine Verbindung zwischen Klassik und Jazz und schlägt damit den Bogen zu den Grundlagen ihrer musikalischen Ausbildung.