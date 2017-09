Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung sieben Tage nachhören.

Am Klavier experimentiert hat die Tochter einer Multiinstrumentalistin bereits in ihrer Kindheit, Noten vernachlässigte sie geschickt, und heute schätzt das Feuilleton gerade ihre Improvisationskunst sehr. Ihr Vorbild: Kollege Benoit Delbeq. So wie der französische Pianist drückt Johanna Borchert Stöckchen, Nägelchen und andere kleine Dinge zwischen die Saiten ihres Instruments, die bei ihren Klangabenteuern zu erstaunlichen Ergebnissen führen.

Echo Jazz für die Sängerin

Auch als Sängerin und Komponistin hat sich Johanna Borchert einen Namen gemacht. Ihrem Ruf, unkonventionelle künstlerische Wege zu gehen, ist sie auch in Formationen wie The Big Bang und Little Red Suitcase mühelos gerecht geworden. Den Neuen Deutschen Jazzpreis gewann sie 2012, drei Jahre später erhielt sie den Echo Jazz in der Kategorie "beste Sängerin national".

Einflüsse fremder Kulturen

Ihre Ausbildung an der Universität der Künste in Berlin hat sie bereichert durch Aufenthalte in Kalifornien und vor allem in Indien, wo sie Klanggebilde für ihr weiteres Schaffen aufgesogen hat. Zuhause fühlt sich die fließend Dänisch sprechende Künstlerin auch in Kopenhagen. Mit ihrem dänischen Lebensgefährten und dem gemeinsamen Baby lebt sie aber in Berlin und brachte für ihre Gastmoderation die junge Familie kurzerhand mit ins Studio.