1968, also vor genau 50 Jahren, gründeten sechs Chorstudenten am King’s College in der ostenglischen Universitätsstadt Cambridge ein Vokalensemble. In wechselnden Besetzungen begeistern die King’s Singers seither ihr Publikum mit weltlicher und geistlicher A-cappella-Musik von Byrd bis Bublé – kunstvoll arrangiert. Für ihren unverwechselbaren Klang ist die ungewöhnliche Stimmfachbesetzung der Anfänge verantwortlich, die bis heute beibehalten wurde: zwei Countertenöre, ein Tenor, zwei Baritone und ein Bass.

2018 auf Welttournee

Zum 50-jährigen Bestehen veröffentlichten die King’s Singers die CD-Edition "Gold", mit der sie bis Mai 2019 auf Welttournee sind. Bei Klassik-Pop-et-cetera stellen Jonathan Howard (Bass) und Julian Gregory (Tenor) ihre Entertainer-Qualitäten unter Beweis und präsentieren eine bunte musikalische Mischung von Max Bruch bis Thom Yorke.

Musik-Laufplan

Titel: We are

Länge: 02:52

Interpret: The King's Singers

Komponist: Robert Chilcott

Label: SIGNUM CLASSICS

Best.-Nr: SIGCD 500

Plattentitel: Gold

Titel: aus: Konzert für Violine und Orchester Nr.1 g-Moll, op.26, Finale. Allegro enenergico (3)(7.30)

Länge: 07:30

Solist: Maxim Vengerov (Violine)

Orchester: Gewandhausorchester Leipzig

Dirigent: Kurt Masur

Komponist: Max Bruch

Label: TELDEC CLASSICS

Best.-Nr: 4509-90875-2

Titel: aus: Dies natalis. Kantate für eine hohe Stimme und Streicher, op. 8,

Nr. 2: Rhapsody (Recitativo stromentato). Andante con moto

TEX: Will you see the infancy

Länge: 07:24

Solist: James Gilchrist (Sopran)

Orchester: Bournemouth Symphony Orchestra

Dirigent: David Hill

Komponist: Gerald Finzi

Titel: Strange fruit

Länge: 03:01

Interpret: Billie Holiday

Komponist: Lewis Allan

Label: Verve

Titel: Mozart's House

Länge: 03:51

Interpret: Clean Bandit feat. Love Ssega

Komponist: Jack Patterson, Ssegawa-Ssekintu Kiwanuka, Grace Chatto

Label: WARNER MUSIC INTERNATIONAL

Best.-Nr: 825646323494

Plattentitel: New eyes

Titel: Your song

Länge: 04:03

Interpret: Elton John

Komponist: Elton John

Label: Virgin

Best.-Nr: 00602557681871

Plattentitel: Diamonds (2CD) Diamonds (LTD 3CD Deluxe)

Titel: No surprises

Länge: 03:49

Interpret: Radiohead

Komponist: Thomas E. Yorke, Jon Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood, Phil Selway

Label: Parlophone

Best.-Nr: 216304-2

Plattentitel: Best of Radiohead; Sampler Rock

Titel: Stan

Länge: 03:12

Interpret: Eminem

Komponist: Marshall Mathers, Dido Armstrong, P. Hermam

Label: Interscope

Best.-Nr: 497467-2

Plattentitel: Stan

Titel: Castle on the hill

Länge: 04:18

Interpret: Ed Sheeran

Komponist: Benjamin Levin, Ed Sheeran

Label: WARNER MUSIC INTERNATIONAL

Plattentitel: Castle on the hill

Titel: Kelele

Länge: 03:10

Interpret: The King's Singers

Komponist: Angélique Kidjo

Label: SIGNUM CLASSICS

Best.-Nr: SIGCD 500

Plattentitel: Gold