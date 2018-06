Sie sei eine der großen Theaterregisseurinnen in unserer Zeit, die herausragende Verdienste um die Entwicklung der Theaterkultur in Deutschland und Europa erworben habe. So lobte der Bundespräsident Andrea Breth anlässlich der Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes im Jahr 2015. Daneben erhielt die Regisseurin zahlreiche andere Auszeichnungen wie 2006 den Theaterpreis Berlin und drei Nestroy-Theaterpreise für Beste Regie, zuletzt 2016 für ihre Inszenierung von ‚Diese Geschichte von Ihnen‘ des britischen Dramatikers John Hopkins.

Meisterin des psychologischen Realismus

Andrea Breth wurde 1952 in der Nähe von Füssen geboren und wuchs in Darmstadt auf. Sie studierte Literatur in Heidelberg, wo sie gleichzeitig als Regieassistentin am dortigen Theater erste Erfahrungen sammelte. In den 80er-Jahren folgten Stationen an den Theatern in Freiburg und Bochum sowie eine erste Einladung mit ihrer Inszenierung von Federico Lorcas ‚Bernarda Albas Haus‘ zum Berliner Theatertreffen. 33-jährig wurde sie dort zum Shootingstar. Die Theaterkritik lobte sie als souveräne Meisterin des psychologischen Realismus. Bald schon wirkte sie am Wiener Burgtheater sowie an der Berliner Schaubühne und gastierte bei Festivals wie der Ruhrtriennale und den Salzburger Festspielen.

Weibliche Pionierin im Regiebetrieb

Andrea Breth zählt zu den ersten Frauen, die an westdeutschen Häusern Regie führten. Obwohl sie auch Opern beispielsweise von Smetana, Gluck, Bizet oder Tschaikowsky inszeniert, ist ihr Schwerpunkt das Sprechtheater. Als Professorin unterrichtet sie Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Derzeit lebt sie in Wien, wo sie im Frühling für das Burgtheater ‚Eines langen Tages Reise in die Nacht‘ von Eugene O’Neill inszenierte.

Musik-Laufplan

Titel: Moskau - Odessa

Länge: 02:58

Interpret: Vladimir Vissotski

Komponist: Vladimir Vissotski

Label: 'pläne'

Best.-Nr: 88534

Plattentitel: Wir drehen die Erde - Lieder 2

Titel: aus: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92,

2. Satz: Allegretto

Länge: 08:11

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Carlos Kleiber

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 2530 706

Titel: Toda una vida

Länge: 02:32

Interpret: Chavela Vargas

Komponist: Osvaldo Farrès

Label: TROPICAL MUSIC

Best.-Nr: 68.983

Plattentitel: Chavela Vargas

Titel: Don't worry, be happy

Länge: 04:49

Interpret: Bobby McFerrin

Komponist: Bobby McFerrin

Label: Ultrapop

Best.-Nr: 0098792 ULT

Plattentitel: Sunshine feeling, Vol. 2

Titel: aus: Nussknacker-Suite für Orchester, op. 71a bearbeitet für 2 Klaviere (Suite aus dem Ballett "Der Nußknacker"),

Danse des mirlitons. Moderato assai

Länge: 02:15

Solist: Martha Argerich (Klavier)

Solist: Mirabela Dina (Klavier)

Komponist: Peter Tschaikowsky

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 5099920762322

Titel: Tango Jalousie

Länge: 05:09

Interpret: Quadro Nuevo

Komponist: Jacob Gade

Label: FINE MUSIC

Best.-Nr: 123-2

Plattentitel: Tango bitter sweet

Titel: aus: Requiem d-Moll, KV 626, für Soli, vierstimmigen gemischten Chor und Orchester,

(1) Introitus. Requiem aeternam (Chor, Sopran)

(2) Kyrie eleison (Chor)

(3) Sequentia (003-008)

Länge: 09:50

Solist: Christine Schäfer (Sopran)

Solist: Bernarda Fink (Alt)

Solist: Kurt Streit (Tenor)

Solist: Gerald Finley (Baß)

Chor: Arnold-Schönberg-Chor

Orchester: Concentus musicus Wien

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver Süßmayr

Label: Harmonia Mundi

Best.-Nr: 658705-2

Titel: Laura's waltz

Länge: 03:22

Interpret: Karaindrou, Eleni

Komponist: Eleni Karaindrou

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 2220

Plattentitel: Concert in Athens

Titel: Rinderwahn

Länge: 02:48

Interpret: Max Raabe

Komponist: Max Raabe

Label: MUSICTALES

Best.-Nr: 8061957

Plattentitel: Kein Schwein ruft mich an - 50 große Erfolge

Titel: Gina

Länge: 02:04

Interpret: Lu Colombo e Maurizio Geri Swingtet

Komponist: Lu Colombo

Label: EXIL

Best.-Nr: PUT 290-2