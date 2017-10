Der katholische Erzbischof vom Bamberg, Schick, hat zu einer friedlichen Konfliktlösung in Kamerun aufgerufen.

Die Zentralregierung müsse kompromissbereite und fähige Verhandlungsführer in den englischsprachigen Westen des Landes entsenden, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Noch mehr Soldaten würden den Konflikt nur verschärfen.



Der westliche Landesteil hatte am Wochenende symbolisch die Unabhängigkeit erklärt und eine Republik "Amabzonien" ausgerufen. Bei Zusammenstößen mit Soldaten seien mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit. Anfang der Woche explodierte eine Bombe neben einer Polizeiwache in der Stadt Bamenda. Nach Angaben den örtlichen Behörden gab es kein Opfer.