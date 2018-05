Der US-Konzern Amazon will in diesem Jahr in Deutschland mehr als 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Der Zahl der Beschäftigten werde damit auf 18.000 steigen, teilte der Online-Händler mit. Viele neue Stellen entstünden durch den Ausbau des Berliner Standorts mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung.



Amazon liegt in Deutschland im Streit mit Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter in den Logistikzentren einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Das lehnt der Konzern ab.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.