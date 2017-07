Der Tarifstreit beim Internet-Versandhändler Amazon ist mit neuen Streiks in eine weitere Runde gegangen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten Beschäftigte an Amazon-Standorten in Leipzig, Graben bei Augsburg, im osthessischen Bad Hersfeld sowie in Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen die Arbeit nieder. Ein Verdi-Sprecher kündigte weitere Ausstände an. Die Gewerkschaft fordert von Amazon, die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den Versand- und Einzelhandel zu bezahlen. Das Unternehmen besteht dagegen auf den niedrigeren Tarifen der Logistik-Branche. Seit 2013 gibt es deshalb immer wieder Streiks bei Amazon.