Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des US-Onlinehändlers Amazon in dem seit Jahren andauernden Tarifkonflikt für heute erneut zum Streik aufgerufen.

Der Ausstand der Mitarbeiter im hessischen Bad Hersfeld solle bis zum Ende der Spätschicht dauern, teilte die Gewerkschaft gestern Abend mit. In Bad Hersfeld betreibt Amazon zwei Logistikzentren. Verdi fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Das Unternehmen nimmt indes Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab, in der weniger bezahlt wird.