Amazon Verdi will Streikaktionen auf europäischer Ebene vernetzen

Bei Amazon gibt es bereits seit Jahren Streiks. (imago/Sascha Ditscher)

Im Tarifkonflikt mit dem Internet-Versandhändler Amazon arbeitet die Gewerkschaft Verdi eigenen Angaben zufolge an einer neuen Strategie.

Geplant sei eine stärkere Vernetzung auf europäischer Ebene, sagte ein Verdi-Vertreter der Deutschen Presse-Agentur. Damit solle verhindert werden, dass an Streiktagen in Deutschland die Arbeit etwa ins benachbarte Polen oder nach Tschechien verlagert werden könne.



Verdi will mit seinen Streikaktionen bei Amazon Tarifverträge nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels durchsetzen. Das Unternehmen orientiert sich an der niedrigeren Bezahlung in der Logistikbranche.