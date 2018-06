Zum Auftakt ihrer Jordanien-Reise hat Bundeskanzlerin Merkel in Amman die Deutsch-Jordanische Universität besucht.

Dort nahm sie an einer Diskussionsrunde mit etwa 100 Studenten teil. Die Universität, die nach dem Vorbild deutscher Fachhochschulen konzipiert ist, wurde 2005 gegründet. Anschließend war ein Treffen mit König Abdullah dem Zweiten geplant. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen Wirtschaftsfragen und die Situation der Flüchtlinge vor Ort. Jordanien hat nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 650.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Deutschland unterstützt das Land finanziell. An Nachmittag trifft die Kanzlerin Bundeswehrsoldaten, die in Jordanien stationiert sind.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.