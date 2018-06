Bundeskanzlerin Merkel hat im Rahmen ihres Jordanien-Besuchs ihre Haltung in der Flüchtlingspolitik verteidigt.

Es gehe in der Diskussion gerade um sehr grundlegende Fragen, sagte Merkel in einer Diskussionsrunde mit Studenten der deutsch-jordanischen Universität in Amman. Sie sei auf der Seite derer, die sagten, Deutschland müsse ein offenes Land sein. Natürlich müsse die Migration aber geordnet und gesteuert werden. An der von Deutschland geförderten Universität sind derzeit mehr als 4.000 Studenten eingeschrieben.



Anschließend stand ein Treffen Merkels mit König Abdullah auf dem Programm. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll die Lage der syrischen Flüchtlinge im Land stehen. Jordanien hat mehr als 650.000 Menschen aus dem Nachbarland aufgenommen. Auch Wirtschaftsfragen sollen behandelt werden. Am Nachmittag trifft die Kanzlerin Bundeswehrsoldaten, die in Jordanien stationiert sind.

