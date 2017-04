Im vergangenen Jahr sind nach Erkennissen von Amnesty International weltweit weniger Menschen hingerichtet worden.

Allerdings wurden mehr Todesurteile verhängt. Die Menschenrechtsorganisation teilte in ihrem Jahresbericht mit, die Zahl der ausgesprochenen Todesurteile sei um mehr als die Hälfte auf rund 3.100 gestiegen. Allerdings seien weniger Menschen hingerichtet worden als im Vorjahr. Nach Angaben von Amnesty wurden 2016 weltweit rund 1.000 Exekutionen durchgeführt. Für 87 Prozent der Hinrichtungen sind vier Ländern verantwortlich: Iran, Saudi-Arabien, Irak und Pakistan.



Die tatsächliche Zahl der Hinrichtungen dürfte weitaus höher sein: Im Bericht nicht aufgeführt sind Exekutionen in China. Amnesty geht von tausenden Fällen aus - also mehr als in allen anderen Ländern zusammen. Die Führung in Peking behandelt die Todesstrafe als Staatsgeheimnis.