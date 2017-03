Laut einem Bericht von Amnesty International sind in den vergangenen Wochen hunderte Zivilisten bei Luftangriffen auf die irakische Stadt Mossul getötet worden. Die irakische Regierung habe die Menschen zuvor aufgefordert, nicht aus ihren Häusern zu fliehen.

Die Streitkräfte der US-geführten Koalition träfen offensichtlich keine ausreichende Vorsorge, um zivile Tote zu vermeiden. Dies sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, heißt es in dem neuen Bericht der Menschenrechtsorganisation. Die Tatsache, dass die Behörden Zivilisten geraten hätten, in ihren Häusern zu bleiben, belegt laut Amnesty, dass die Koalitionsstreitkräfte über eine potenziell hohe Anzahl an zivilen Opfern Bescheid gewusst haben müssen.



Luftangriffe der US-geführten Koalition in der Stadt Mossul hätten zuletzt immer wieder bewohnte Häuser zerstört. Auch bei den Kämpfen zwischen der irakischen Armee und der IS-Miliz gebe es eine erschütternde Zunahme an zivilen Opfern. Die US-Armee hatte erklärt, man werde die Folgen eines Luftangriffs vom 17. März untersuchen. Laut Amnesty kamen allein an dem Tag in West-Mossul 150 Menschen ums Leben.



Die Offensive zur Rückeroberung der zweitgrößten irakischen Stadt von der Terrormiliz IS hatte Mitte Oktober 2016 mit Unterstützung der von den USA angeführten Militärkoalition begonnen. Nach der Einnahme von Ost-Mossul Anfang des Jahres begann im Februar der Angriff auf den Westteil der Stadt.