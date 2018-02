Amnesty International hat vor den Folgen einer systematischen Ausgrenzung von Minderheiten gewarnt.

In vielen Ländern sei die Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen zum Alltag geworden, kritisiert die Menschenrechtsorganisation in ihrem aktuellen Jahresbericht. Hasserfüllte Rhetorik - insbesondere von Führungsfiguren - drohe Unterdrückung zur Normalität werden zu lassen. Amnesty nannte unter anderem Ungarn, die USA und Russland. Es gebe wenige Regierungen, die sich in diesen unruhigen Zeiten für Menschenrechte einsetzten. Die Politik müsse sich der spaltenden Rhetorik entschlossen entgegenstellen, forderte Amnesty.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.