Amnesty International hat schwere Vorwürfe gegen die polnische Regierung erhoben.

Friedliche Demonstranten seien massiven Repressalien ausgesetzt, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation, der in Berlin vorgestellt wurde. Sie würden allein deshalb kriminalisiert, weil sie von ihren Rechten auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung Gebrauch machten. Zudem untergrabe die Regierung in Warschau mit immer neuen Maßnahmen den Rechtsstaat und weite ihre Kontrolle über die Justiz aus.



Die Recherchen für den Bericht fanden zwischen Januar und August 2017 statt. Amnesty-Mitarbeiter nahmen unter anderem als Beobachter an öffentlichen Versammlungen und Gerichtsverhandlungen teil.