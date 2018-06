Im Syrien-Konflikt erhebt Amnesty International schwere Vorwürfe gegen die USA, Großbritannien und Frankreich.

Die Koalition unter amerikanischer Führung habe bei ihren Angriffen auf Rakka im vergangenen Jahr Hunderte Zivilisten getötet, heißt es in einem in Berlin veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Bei den Militäroperationen auf die ehemalige Hochburg der Terror-Miliz IS seien zudem Tausende Bewohner verletzt worden. Die Angriffe könnten als Kriegsverbrechen bewertet werden. Amnesty wirft insbesondere dem US-Militär vor, unpräzise und streuende Waffen auch in dicht besiedelten Stadtteilen eingesetzt zu haben. Die Organisation fordert eine umfassende und unabhängige Untersuchung.

