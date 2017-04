Im vergangenen Jahr sind nach Erkenntnissen von Amnesty International weltweit weniger Menschen hingerichtet worden. Allerdings wurden mehr Todesurteile verhängt, heißt es im Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation.

Die Zahl der ausgesprochenen Todesurteile sei um mehr als die Hälfte auf rund 3.100 gestiegen. Das sei vor allem auf Prozesse in Nigeria, Kamerun, Sambia und Somalia zurückzuführen. Allerdings sind den Angaben zufolge weniger Menschen hingerichtet worden als im Vorjahr. Laut Amnesty wurden 2016 weltweit rund 1.000 Exekutionen durchgeführt. Für 87 Prozent der Hinrichtungen seien vier Ländern verantwortlich: Iran (567 Fälle), Saudi-Arabien (154), Irak (88) und Pakistan (87).



Die USA seien erstmals seit 2006 nicht unter den fünf Staaten mit den meisten Hinrichtungen. Grund dafür seien teilweise Probleme beim Zugang zu Chemikalien für die Exekution durch die Giftspritze, hieß es. Nachdem Delaware im vergangenen Jahr die Todesstrafe abgeschafft hat, nehmen zudem nur noch fünf US-Bundesstaaten Hinrichtungen vor.



Die tatsächliche Zahl der Hinrichtungen dürfte allerdings weitaus höher sein: Im Bericht nicht aufgeführt sind Exekutionen in China. Amnesty geht von tausenden Fällen aus - also mehr als in allen anderen Ländern zusammen. Die Führung in Peking behandelt die Todesstrafe als Staatsgeheimnis.



Dem Jahresbericht zufolge wird inzwischen in 141 Staaten die Todesstrafe nicht mehr angewendet: In 104 Ländern ist sie vollständig abgeschafft, sieben Staaten sehen die Todesstrafe nur noch für außergewöhnliche Straftaten wie Kriegsverbrechen oder Vergehen nach Militärrecht vor. In 30 Ländern ist die Todesstrafe in der Praxis, aber nicht im Gesetz abgeschafft.