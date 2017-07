Die am Mittwoch in der Türkei festgenommene Mitarbeiterin von Amnesty International, Eser, muss voraussichtlich mehrere Tage im Gefängnis bleiben.

Wie die Menschenrechtsorganisation in Berlin mitteilte, liegt ein Haftbefehl gegen sie vor - wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung. Amnesty erklärte, der Vorwurf sei absurd und entbehre jeder Grundlage.



Eser, die die türkische Sektion von Amnesty leitet, war während einer Tagung nahe Istanbul festgenommen worden - zusammen mit weiteren Menschenrechtlern.



Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, appellierte an die türkische Regierung, die Festnahmen unverzüglich zu begründen und die Vorwürfe in einem rechtsstaatlichen Verfahren zu klären.