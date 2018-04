Knapp drei Wochen nach der Amokfahrt von Münster ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen.

Ein Polizeisprecher bestätigte einen Bericht, wonach ein 74-jähriger Mann aus dem westfälischen Hamm an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Am 7. April hatte ein 48-jähriger Mann seinen Campingbus in eine Menschenmenge in der Altstadt von Münster gesteuert. Der Fahrer erschoss sich am Tatort. Nach Angaben der Polizei war er psychisch labil und hatte Selbstmordabsichten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.