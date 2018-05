Der 17-Jährige, der nach dem Amoklauf an einer Schule in Texas festgenommen wurde, hat die Tat gestanden.

Medienberichten zufolge gab er eine eidesstattliche Erklärung ab. Er war selbst Schüler an der High School in Santa Fe. Der Schütze hatte am Freitag neun Mitschüler und einen Lehrer erschossen. Die Tat löste erneut eine Debatte über das Waffenrecht in den USA aus.

