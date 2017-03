Knapp acht Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden ist der Rechtsstreit zwischen dem Vater des Täters und der Unfallkasse Baden-Württemberg beigelegt.

Wie ein Sprecher in Stuttgart mitteilte, verpflichtete sich der Mann in einem außergerichtlichen Vergleich, 500.000 Euro an die Kasse zu zahlen. Damit soll ein Teil der Behandlungskosten für die damals betroffenen Lehrer und Schüler gedeckt werden. Allerdings hat der Beklagte bereits darauf hingewiesen, dass er momentan nicht über Geld verfüge. Dessen damals 17-jähriger Sohn hatte 2009 an seiner ehemaligen Schule in Winnenden 15 Menschen und sich selbst erschossen. Die Tatwaffe bewahrte der Vater unverschlossen im Schlafzimmer auf. Deshalb war er bereits zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden.