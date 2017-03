Acht Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden gedenkt die Stadt der Opfer.

Heute früh läuteten die Kirchenglocken, an jenem Zeitpunkt, als der Notruf am 11. März 2009 bei der Polizei eingegangen war. Bei dem Amoklauf hatte ein 17-Jähriger an seiner ehemaligen Schule und auf der Flucht 15 Menschen getötet. Anschließend erschoss er sich selbst.