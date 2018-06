Im Untersuchungsausschuss zum Fall des Berliner Attentäters Amri hat es Kritik an der mangelhaften Absprache der Sicherheitsbehörden gegeben.

Der nordrhein-westfälische Sonderermittler Kretschmer bemängelte, dass der Generalbundesanwalt laufende Ermittlungen gegen den als Gefährder eingestuften Amri nicht an sich gezogen habe. Wie schon in seinem Gutachten für die nordrhein-westfälische Landesregierung wollte Kretschmer keine schwerwiegenden Versäumnisse der Behörden in seinem Bundesland erkennen.



Die Befragung Kretschmers bildete den Auftakt der Zeugenvernehmungen durch den Untersuchungsausschuss. Das im März eingesetzte Gremium soll herausfinden, warum der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten nicht verhindert werden konnte. Dabei geht es auch um die Frage, warum Amri nicht in sein Heimatland Tunesien abgeschoben wurde.

