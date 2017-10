Nach der Präsentation des Abschlussberichts über Behördenfehler im Fall Amri fordert Unionsfraktionsvize Harbarth mehr Kompetenzen für den Bund.

Der CDU-Politiker sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung", der Föderalismus gelange bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors an Grenzen. Unter anderem müssten das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz personell gestärkt werden.



Im Bericht zum Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten wurden vor allem die Polizeibehörden in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg kritisiert. Demnach hätte der Attentäter Amri, der bereits als Gefährder eingestuft war, wegen Drogenhandels und gefälschter Ausweise vermutlich vor der Tat verhaftet werden können.