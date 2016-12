Amris Fluchtroute Mutmaßlicher Berlin-Attentäter womöglich mit Bus über Niederlande gereist

Anis Amri, der inzwischen erschossene mutmaßliche Attentäter von Berlin. (BKA)

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist möglicherweise auch über die Niederlande geflohen.

Ein Sprecher der niederländischen Staatsanwaltschaft erklärte, die Fahnder gingen entsprechenden Hinweisen nach. Nach Informationen des französischen Fernsehsenders LCI gelangte Amri mit einem deutschen Busunternehmen von Amsterdam aus ins französische Lyon, ohne dass seine Personalien oder sein Gepäck kontrolliert wurden. In Lyon zeigte ihn ein Überwachungsvideo allein reisend auf dem Bahnsteig. Von dort aus soll der 24-Jährige weiter nach Chambéry und schließlich bis nach Mailand gefahren sein. In der Nähe der italienischen Stadt wurde der Tunesier schließlich in der Nacht zum vergangenen Freitag während einer Kontrolle von Polizisten erschossen.



Bei dem Anschlag mit einem gekaperten Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche wurden zwölf Menschen getötet, knapp 50 wurden verletzt.