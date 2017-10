Bei der Bundestagswahl am 24. September haben so viele Menschen per Brief abgestimmt wie noch nie.

Wie Bundeswahlleiter Sarreither mitteilte, lag der Anteil der Briefwähler bei 28,6 Prozent, gut vier Prozentpunkte höher als noch 2013. Eingerechnet sind auch Stimmen, die in den Wahlämtern der Kommunen abgegeben wurden.



Im von Sarreither veröffentlichten amtlichen Endergebnis gibt es keine nennenswerten Abweichungen von den vorläufigen Zahlen aus der Wahlnacht. Es habe aber Hinweise auf Mängel in der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Wahl gegeben, so der Bundeswahlleiter. In Kiel seien etwa die Briefwahlstimmen zunächst nicht mitgezählt worden, in Bremen wurden Unterlagen doppelt verschickt.