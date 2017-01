Amtseinführung Deutsche Politiker kritisieren Trumps Rede

Donald Trump legt den Amtseid als 45. US-Präsident ab. (AFP / Mark Ralston)

Vizekanzler Gabriel hat sich kritisch über die Antrittsrede von US-Präsident Trump geäußert.

Er sprach im ZDF von "hoch nationalistischen Tönen". Trumps Wahl sei das Ergebnis einer schlimmen Radikalisierung in der amerikanischen Gesellschaft. Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Göring-Eckardt, sagte der "Rheinischen Post", die Welt müsse sich auf einen unberechenbaren US-Präsidenten einstellen. Trumps politisches Programm sei weiter unklar.



Der 45. Präsident der USA wurde gestern vereidigt. Er kündigte an, bei all seinen Entscheidungen stets die Interessen der USA voranzustellen. Trump sprach davon, dem Volk die Macht zurückzugeben. Er sagte, zu lange hätten Politiker profitiert und das Establishment, aber nicht die einfachen Leute. Im Zusammenhang mit den Themen Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität und Drogen sprach Trump von einem "amerikanischen Gemetzel", das er beenden werde.

Der neue US-Präsident sagte zudem, er werde den radikal-islamischen Terrorismus vom Antlitz der Erde tilgen.