In Berlin ist das offizielle Insolvenzverfahren für die zahlungsunfähige Fluggesellschaft Air Berlin eröffnet worden.

Wie das Unternehmen mitteilte, ordnete das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg für die drei Einzelgesellschaften jeweils Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Dies bedeutet, dass die Air-Berlin-Aktiengesellschaft, die Fluglinie sowie ihre Technik-Gesellschaft die Abwicklung eigenständig ohne einen Insolvenzverwalter organisieren. Seit dem Insolvenzantrag am 15. August liefen bereits vorläufige Verfahren. Mit Eröffnung des offiziellen Verfahrens können nun die Gläubiger ihre Forderungen geltend machen. Den Flugbetrieb hatte Air Berlin bereits am Freitag vergangener Woche eingestellt. Große Teile des Unternehmens gehen an die Lufthansa und den britischen Konkurrenten Easyjet.