59 Millionen in Konfliktregionen lebende junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren können weder lesen noch schreiben.

Wie das Kinderhilfswerk Unicef mitteilte, ist in Ländern, die unter Krisen und Katastrophen leiden, die Analphabetenrate dreimal so hoch wie weltweit. Ein Kind ohne Bildung, das zu einem analphabetischen Jugendlichen heranwachse, habe später kaum eine Chance, sagte Unicef-Geschäftsführerin Fore. Am meisten Betroffene gebe es in den afrikanischen Staaten Niger, Tschad und Südsudan. Für Mädchen sei der Zugang zu Bildung besonders schwer.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.