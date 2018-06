Als eine Konsequenz aus dem Debakel bei der Bundestagswahl will die SPD ihre Kanzlerkandidaten künftig früher nominieren.

Parteichefin Nahles sagte in Berlin, die SPD habe mehr als einmal denselben Fehler gemacht. Nun wolle man die Spitzenkandidatur früher und geordneter erklären, als das bisher der Fall gewesen sei. Dies sei eine der Schlussfolgerungen aus einer Analyse zu den Stimmverlusten bei der Bundestagswahl. Mit der Untersuchung hatte die SPD eine externe Beratergruppe beauftragt. Die Ergebnisse werden am Mittag vorgestellt.



In dem Papier wird die lange offen gelassene Kandidatenfrage als Kardinalfehler bezeichnet. Die SPD sei nicht kampagnenfähig, und es sei nicht erkennbar gewesen, wofür die Partei stehe. Ein anderes Ergebnis der Analyse ist, dass es in der Parteizentrale einen Mangel an klaren Führungsstrukturen und zu wenig Teamarbeit gegeben hat.

Dazu sagte Nahles: "Die rechte Hand wusste oft nicht, was die linke will." Die SPD-Chefin betonte zugleich, es sei nicht eine Person allein für die Misere verantwortlich gewesen: "Schuldzuweisungen wären bequem". Das lasse aber der Bericht nicht zu, da werde nichts beschönigt.



Bei der letzten Bundestagswahl im September 2017 war die SPD auf gut 20 Prozent abgestürzt. Die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz ware erst im Januar des Jahres - acht Monate vor dem Wahltermin - durch den Verzicht des damaligen SPD-Chefs Gabriel geklärt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.