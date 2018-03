Die Bundesspitze der AfD begrüßt den angekündigten Rückzug des Landesvorsitzenden der Partei in Sachsen-Anhalt, Poggenburg.

Der stellvertretende Bundesvorstandsvorsitzende Gottschalk sprach in Berlin von einer guten und weisen Entscheidung, die zeige, dass die AfD erwachsen geworden sei. Parteivorstandsmitglied Kalbitz nannte den Rückzug verantwortungsvoll. Kalbitz zählt sich ebenso wie Poggenburg zum rechtsnationalen Flügel der AfD.



Der Bundesvorstand hatte Poggenburg eine Abmahnung erteilt, nachdem er in seiner Aschermittwochsrede die in Deutschland lebenden Türken verunglimpft hatte. Medienberichten zufolge hatten die AfD-Abgeordneten in Magdeburg sich gestern in einer geheimen Vertrauensabstimmung mehrheitlich gegen ihren Vorsitzenden gestellt. Daraufhin hatte Poggenburg für Ende März seinen Rücktritt von allen Spitzenämtern der Partei angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.